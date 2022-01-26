Потрясающее мясо по-царски

Вкусные и сочные мясные биточки можно смело поставить на праздничный стол или приготовить к воскресному ужину. Они просто изумительно красивые и интересные. Такие биточки сами по себе ужасно вкусные даже в холодном виде. Подавать можно в виде закуски или с гарниром.
Необходимые продукты
1. 250 грамм куриного филе
2. соль, перец по вкусу
3. 150 грамм грецких орехов
4. 150 грамм сыра
5. 100 грамм молотых сухарей
6. 2 куриных яйца
Начинаем приготовление
1. Мясо нарезаем пластинками, накрываем пакетом, солим и перчим по вкусу.
2. Сухари измельчаем блендером, точно также поступаем с сухарями. Сыр натираем на мелкой терке и добавляем к сухарям с орехами.
3. В чашку вбиваем куриные яйца, добавляем соль и перец по вкусу, взбиваем. Окунаем мясо в яйцо, затем в панировку. А потом перекладываем на сковороду с разогретым растительным маслом. Жарим отбивные на среднем огне до румяной корочки. Точно также жарим все мясо.
4. Готовые отбивные перекладываем на тарелку и подаем к столу.
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Приятного аппетита!