Потрясающее мясо по-царски

Вкусные и сочные мясные биточки можно смело поставить на праздничный стол или приготовить к воскресному ужину. Они просто изумительно красивые и интересные. Такие биточки сами по себе ужасно вкусные даже в холодном виде. Подавать можно в виде закуски или с гарниром.

Необходимые продукты

1. 250 грамм куриного филе

2. соль, перец по вкусу

3. 150 грамм грецких орехов

4. 150 грамм сыра

5. 100 грамм молотых сухарей

6. 2 куриных яйца

Начинаем приготовление

1. Мясо нарезаем пластинками, накрываем пакетом, солим и перчим по вкусу.

2. Сухари измельчаем блендером, точно также поступаем с сухарями. Сыр натираем на мелкой терке и добавляем к сухарям с орехами.

3. В чашку вбиваем куриные яйца, добавляем соль и перец по вкусу, взбиваем. Окунаем мясо в яйцо, затем в панировку. А потом перекладываем на сковороду с разогретым растительным маслом. Жарим отбивные на среднем огне до румяной корочки. Точно также жарим все мясо.

4. Готовые отбивные перекладываем на тарелку и подаем к столу.

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Приятного аппетита!



