Сочные ребрышки со сметанным соусом на сковороде

Очень вкусное мясное блюдо. Такие ребрышки сочетаются с любым гарниром или просто с хлебом. Сметана придает им особенный вкус, делает более мягкими и нежными. Ребрышки получаются вкуснейшими и их смело можно поставить даже на праздничный стол.

Необходимые продукты

1. 2 килограмма ребрышек

2. 5 грамм соли

3. 4 зубчика чеснока

4. 150 грамм сметаны

5. 10 грамм горчицы в зернах

6. 5 грамм острой горчицы

7. 100 миллилитров соевого соуса

8. 30 грамм сацебели

9. 200 грамм кураги

10. 30 грамм меда

Начинаем приготовление

1. Ребрышки нарезаем небольшими кусочками. Сверху натираем на них чеснок, добавляем соль, перец и хорошо втираем специи руками. Оставляем в таком виде на 30 минут.

2. Разогреваем сковороду и кладем мясо. Обжариваем на сильном огне до румяной корочки. А потом перекладываем в форму для запекания.

3. В чашку кладем сметану, добавляем соевый соус, мед, горчицу, сацебели и все перемешиваем.

4. Курагу нарезаем кусочками и выкладываем сверху на мясо. потом заливаем все соусом и накрываем крышкой. Заготовку ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем в течение 2-2,5 часов.

5. Готовые ребрышки подаем к столу.

Попробуйте также приготовить мясо по-царски. Рецепт смотрите на сайте «Идеи рецептов».

Приятного аппетита!