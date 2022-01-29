Вкусный гречневый суп с грибами

Предлагаю вам рецепт нового супчика к обеду. Он сытный, ароматный и очень вкусный. В нем есть грибочки, мяско и гречка. Суп имеет довольно интересный вкус. точно понравится вашим близким и станет частым гостем на вашем столе.

Необходимые продукты

1. 3,5 литра воды

2. 500 грамм свиных ребрышек

3. 100 грамм гречневой крупы

4. 800 грамм картофеля

5. 1 луковица

6. 1 морковь

7. 200 грамм шампиньонов

8. 4 штуки перца горошком

9. 2 лавровых листа

10. 1 столовая ложка соли

11. 2 зубчика чеснока

Начинаем приготовление

1. ребрышки нарезаем порционными кусочками и кладем в кастрюлю. Заливаем водой и ставим на плиту. Доводим до кипения и снимаем пенку.

2. Грибы нарезаем пластинками. Кладем на сухую сковороду и обжариваем до испарения жидкости.

3. лук очищаем и нарезаем мелкими кусочками. Очищаем морковь и натираем на крупной терке. Очищенный картофель нарезаем произвольными кусочками.

4. К грибам добавляем растительное масло и лук. Обжариваем до прозрачности лука и добавляем морковь. Все перемешиваем и обжариваем 5-6 минут.

5. В бульон добавляем перец и соль. Варим 30 минут.

6. Гречку обжариваем на сухой сковороде 5-6 минут периодически помешивая.

7. В бульон добавляем картофель и овощи. Все перемешиваем и варим на медленном огне 10 минут. Потом добавляем гречку и варим практически до готовности. Затем добавляем лавровый лист и измельченный чеснок.

8. Готовый суп подаем с зеленью и сухариками.

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Приятного аппетита!