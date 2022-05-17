Замороженную вишню можно применить для разных кулинарных целей. На основе этой вкусной и невероятно полезной ягоды получаются отличные напитки, желе, джемы, варенье и т. д. Доступные и оригинальные рецепты варенья из замороженной вишни представлены в данном материале.

Летом каждый из нас может наслаждаться вкусом вишни в любом количестве, однако поздней осенью и зимой вполне реально полакомиться любимой ягодой, если ее предварительно заморозить. Чтобы вишня осталась такой же сочной и вкусной, важно ее подвергнуть правильной заморозке.

Вначале предстоит определить для себя, как будет замораживаться ягода: с косточкой либо без нее. Заметим, что вишня, которая заморожена с косточкой, сохраняет насыщенность и сочность, однако хранится несколько меньше. Предварительно разморозив любимую ягоду, ее можно использовать для ароматных и вкусных йогуртов, компотов, вареников, маффинов и, конечно же, варенья.

В 100 граммах замороженной вишни содержится 46 ккал, в то время как в свежей – 50 ккал. Ягода в обоих вариантах обладает идентичным гликемическим индексом, который равен 25.

Между тем энергетическая ценность варенья из замороженных ягод составляет 256 ккал, при этом соотношение БЖУ следующее:

белки – 0 г;

жиры – 0 г;

углеводы – 64 г.

Вкусное варенье из замороженной вишни с косточками: пошаговый рецепт

В любой удобный момент, имея в своей морозилке вишню, можно приготовить вкусное варенье. Мякоть побывшей ягоды в морозилке приобретает пористость и отлично впитывает сироп, при этом прекрасно сохраняется и вкус, и аромат.

Нужно подготовить:

замороженную вишню – 700 г;

молотую корицу – 0,5 ч. л.;

сок лимона – 1 ст. л.;

сахар – 2,5 стакана.

Приготовление:

Перед варкой замороженные ягоды с косточками необходимо выложить в эмалированную кастрюлю и оставить при комнатной температуре размораживаться. Вишня пустит достаточное количество сока. В размороженные плоды всыпать сахар, перемешать и поставить емкость на огонь. Довести содержимое до кипения, не забывая снимать образующуюся пенку и постоянно помешивая. После вскипания проварить массу 5 минут, после чего убрать с огня и остудить. Данную процедуру с провариванием и остыванием повторить еще дважды. Во время третьей варки добавить лимонный сок и молотую корицу. Горячее варенье перелить в несколько подготовленных баночек объемом 0,3-0,35 литра и плотно закрутить чистенькими крышками. Накрыть десерт теплым покрывалом и оставить на ночь. Остывшее варенье поместить в холодильник.

Как сварить варенье из замороженной вишни без косточек

По данному рецепту вишня получается необычной, интересной и вкусной. Такое варенье сделает невероятно вкусным мороженое, коктейль, творожную массу или выпечку. Приготовить лакомство сможет даже неопытная хозяйка, потратив минимум сил и времени.

Нужно подготовить:

вишню замороженную – 1 кг;

воду очищенную – полстакана;

сахар – 0,8 кг.

Приготовление:

Замороженную вишню без косточек необходимо промыть, предварительно не размораживая, и переложить в дуршлаг. Когда вся лишняя вода стечет, вишню необходимо переложить в толстостенную кастрюлю. Засыпать ягоды сахарным песком и добавить чистую воду. Емкость поставить на огонь и, довольно часто помешивая, растворить сахар. После вскипания на слабом огне варить лакомство на протяжении 35 минут. Образующуюся пену нужно снять и не забывать помешивать ягодную массу. Разлить горячее варенье в стерилизованные емкости, объем которых 0,3 литра, и закрутить завинчивающимися крышками. Укутав баночки одеялом, оставить их при комнатной температуре плавно остывать. Десерт из замороженной ягоды без косточек использовать можно сразу либо убрать на хранение в темное прохладное место.

Варенье-пятиминутка из замороженной вишни

Полезное варенье, которое подвергается тепловой обработке на непродолжительное время, отличается массой полезных веществ, отменным вкусом и особым ароматом. В идеале использовать замороженную ягоду без косточек.

Нужно подготовить:

замороженную вишню – 1 кг;

сахар – 700 г.

Приготовление:

Замороженную вишню без косточек необходимо выложить в дуршлаг и промыть под проточной водой, после чего оставить на некоторое время для стекания жидкости. Если ягоды замораживались с косточками, слегка размороженные плоды нужно освободить от косточек специальным прибором. Данную процедуру осуществлять следует над кастрюлей, в которой будет вариться лакомство. Добавить в емкость с вишней сахар, перемешать деревянной лопаткой и оставить на несколько часов. Вишня пустит довольно много сока. По прошествии 3-4 часов кастрюлю с бордовыми ягодами в сладком сиропе поставить на умеренный огонь и довести массу до кипения. Как только на поверхности появится пенка, ее нужно снять. От момента вскипания варить десерт 5 минут на небольшом огне. Разложить варенье-пятиминутку в подготовленные баночки и закрутить винтовыми крышками, которые предварительно прокипячены и обсушены. Накрыв стеклянные емкости теплым полотенцем, оставить их остужаться в течение ночи. Остывшее полезное лакомство хранить в подвале, погребе либо же холодильнике.

Вишневое варенье из замороженной вишни с лимоном и пектином

Когда в морозильной камере есть вишня и хочется полезного лакомства, стоит приготовить вкусное варенье. Преимуществом замороженных ягод является то, что они вымыты и соответствующим образом обработаны. Плоды, которые находились в морозильной камере, более пористые и отлично впитывают сироп, отчего лакомство получится еще нежнее.

Нужно подготовить:

вишню замороженную – 1,2 кг;

сок лимона – 2 ст. л.;

сахар – 1 кг;

пектин – 5 ст. л.;

цедру лимона – 1 ч. л.

Приготовление:

Ягоды без косточек необходимо разморозить, выложив их в дуршлаг. Его нужно установить над эмалированной кастрюлей, чтобы туда стекал сок. Спустя несколько часов лимон следует вымыть, обсушить и аккуратно снять цедру с помощью мелкой терки, не затрагивая белую часть. Затем разрезать пополам, извлечь косточки и выдавить сок в кастрюлю с вишней. Далее в емкость с вишневым соком пересыпать оттаявшую вишню, добавить измельченную цедру и пектин. Все эти ингредиенты нужно хорошенько перемешать. Кастрюлю отправить на небольшой огонь и при непрерывном кипении довести ягодную массу до кипения. Ввести в будущее варенье сахар и помешивать, пока он полностью не растворится. Затем огонь уменьшить немного ниже среднего и проварить лакомство в течение нескольких минут, не забывая помешивать и снимать появляющуюся пенку. Разложить горячее вишневое варенье с лимоном и пектином в подготовленные стеклянные емкости (лучше использовать тару небольшого объема – 0,25-0,35 литра) и закрутить чистенькими крышками. Укутав пледом баночки, оставить их на сутки, после чего перенести в прохладное место, лишенное естественного освещения.

Густое варенье из замороженной вишни с желатином

Представленный рецепт лакомства станет достойным украшением праздничного стола. Своеобразное вишневое желе сделает уютным романтический ужин либо детскую вечеринку. Делается варенье достаточно просто, поэтому не возникнет сложностей даже у неопытной хозяйки.

Нужно подготовить:

вишню замороженную – 0,5-0,6 кг;

желатин пищевой – 1 пакетик (25 г);

сахар – 1,5 стакана;

воду очищенную – 1/3 стакана.

Приготовление:

Замороженную вишню без косточек промыть в прохладной воде и переложить в дуршлаг, под который установить емкость для варки варенья. Оставить ягоды на полтора часа, чтобы ягода разморозилась и пустила сок. Если плоды отправлялись в морозильную камеру с косточками, последние необходимо извлечь из слегка размороженной вишни. Ягоды переложить в кастрюлю к соку, добавить сахар, перемешать и оставить еще на четверть часа. Поставить посуду на умеренный огонь и довести массу до кипения, непрерывно помешивая деревянной лопаткой. В мисочку высыпать желатин, залить горячей кипяченой водой (примерно +60 °С) и хорошенько перемешать. Оставить массу для набухания. После вскипания огонь уменьшить и продолжить варку в течение 5 минут, не забывая помешивать и снимать образующуюся пенку. Далее емкость с вишневой массой убрать с огня и ввести набухший желатин, предварительно хорошо перемешанный. Теперь еще раз перемешать варенье и можно тут же раскладывать по стерилизованным баночкам и закручивать прокипяченными и обсушенными крышками. Нежное вишневое варенье с желатином остудить при комнатной температуре, после чего переместить в подходящее для хранения место: подвал, кладовка, погреб или же холодильник.

Варенье из замороженной вишни с яблоком и миндалем

Полезное вишневое варенье с приятными нотками яблока и миндаля понравится любому сладкоежке. Такое варенье отличает необычный благородный вкус и волшебный аромат!

Нужно подготовить:

замороженную вишню – 1 кг;

яблоко (зеленое) – 1 шт.;

миндаль – 2 стакана;

сахар – полкило;

корицу – палочка;

бадьян – звездочка.

Приготовление:

Крупное яблоко (можно взять несколько небольших) необходимо вымыть, очистить от кожицы, вырезать хвостик и семенную коробочку. Нарезать фрукт ломтиками. В эмалированную кастрюлю опустить нарезанное яблоко и всыпать сахар. Ингредиенты перемешать и поставить на медленный огонь. Непрерывно помешивая деревянной лопаткой, растворить сахар. Добавить в сироп замороженную вишню, палочку корицы и бадьян. Все хорошенько перемешать и продолжить варку на слабом огне на протяжении четверти часа. В сухой жаровне обжарить миндаль. Удалить из варенья корицу и бадьян, так как они свой аромат отдали полностью. После того как лишняя жидкость выпарится, в лакомство добавить миндаль. Все хорошенько перемешать и проварить пару минут. Ароматное варенье разложить в подготовленные баночки и герметично укупорить крышками. Оставить лакомство остужаться, накрыв теплым полотенцем. Хранить варенье в прохладном темном месте.

Варенье-ассорти из замороженной вишни с ягодами

Если в морозильной камере, кроме вишни, хранятся и другие ягоды, обязательно стоит приготовить супервитаминное, ароматное и вкуснейшее варенье. Можно использовать как свежие ягоды, так и замороженные ягоды, которые выгодно оттенят вкус вишни, и сделают десерт сочнее и интереснее.

Нужно подготовить:

замороженную вишню – 2 стакана (250-300 г);

красную смородину – 1,5-2 стакана;

малину – 1,5 стакана;

землянику – 2 стакана;

клубнику – 2 стакана;

очищенную воду – полстакана;

сахар – 1,4 кг.

Приготовление:

Замороженную вишню выложить в эмалированную кастрюлю и засыпать сахарным песком. Все виды свежих ягод необходимо перебрать от мусора, веточек, листочков и хорошенько промыть. Разложить плоды на тонком полотенце и обсушить. Подготовленные чистые и обсушенные ягоды присоединить к вишне, добавить воду, перемешать и оставить на 1,5 часа для выделения сока. Емкость с ягодной массой поставить на плиту и довести до кипения на медленном огне. Содержимое посуды следует довольно часто помешивать деревянной ложкой или лопаткой, а когда появится пенка – ее нужно снять шумовкой. По желанию в конце варки можно добавить в десерт молотую корицу, ваниль или кардамон. На слабом огне проварить ягоды на протяжении получаса, после чего варенье убрать с огня и остудить. Разлить остывшее варенье-ассорти в стерилизованные баночки объемом 0,5 литра и закатать крышками, заранее прокипяченными и обсушенными. Далее емкости укутать пледом или одеялом и оставить в течение суток при комнатной температуре. Убрать вкусное ассорти в прохладное место, куда не проникают солнечные лучи (читайте также: рецепты варенья из красной смородины).

Полезное варенье из замороженной вишни без сахара

Варенье у многих ассоциируется со сладким десертом. Между тем очень полезное и вкусное лакомство приготовить можно и без добавления сахара. Прекрасным выбором для этого является замороженная вишня. Варенье получается с легкой кислинкой, сочным и ароматным. С таким десертом любое чаепитие будет особенным!

Нужно подготовить:

замороженную вишню – 1,2-1,5 кг.

Приготовление:

В просторную кастрюлю влить столько воды, чтобы она не выплескивалась, если в нее поставить миску (поскольку варенье готовится на водяной бане, использовать можно две кастрюли разного объема либо кастрюлю и миску, главное, чтобы последняя хорошо сидела и не скользила). Довести воду до кипения. Замороженную вишню высыпать в меньшую емкость. Варить ягоды необходимо на водяной банке на сильном огне на протяжении получаса. В течение всего процесса ягодную массу нужно помешивать. Далее следует огонь уменьшить и продолжить варку еще полтора часа. Это времени достаточно, чтобы вишня загустела. Переложить вишневое варенье в небольшие стеклянные баночки и закрутить винтовыми прокипяченными крышками. Затем емкости укутать теплым покрывалом и остудить при комнатной температуре. Осталось переместить домашние заготовки в погреб, кладовку либо холодильник.

Джем из замороженной вишни с крахмалом

Предлагаем рецепт вкусного и аппетитного джема, который идеален для чаепития и начинки пирожков, булочек, блинчиков и другой выпечки. Густой ароматный десерт готовится довольно просто, от которого будут в восторге и взрослые, и детишки. Чтобы джем получится густым, в него нужно добавить крахмал, и лучше использовать кукурузный, поскольку он более нейтрален и не имеет постороннего привкуса.

Нужно подготовить:

замороженную вишню (без косточек) – 0,8 кг;

крахмал кукурузный – 1 ст. л.;

сахар – 2,5 стакана;

очищенную воду – 2 ст. л.

Приготовление:

Замороженные ягоды без косточки необходимо заранее разморозить и слегка измельчить. Для данной цели подойдет толкушка (при желании можно воспользоваться погружным или обычным блендером). Выделившийся сок следует соединить с ягодами. Полученное вишневое пюре вместе с соком перелить в широкую толстостенную кастрюлю, ввести сахарный песок и перемешать. Что касается сахара, можно ориентироваться на свои предпочтения, то есть добавить чуть больше либо же меньше. Поставить емкость на огонь и довести до кипения. Не прекращая помешивать, варить джем после вскипания на протяжении четверти часа до мягкости, при этом огонь нужно уменьшить. Когда будет появляться пена, ее нужно снимать шумовкой. В отдельной мисочке кукурузный крахмал смешать с чистой водой. Тонкой струйкой ввести разведенный крахмал в ароматный джем, не прекращая помешивать содержимое емкости. Продолжить варку лакомства на протяжении четверти часа. Сироп ближе к окончанию готовки загустеет и станет более тягучим. Все это время джем необходимо помешивать во избежание пригорания. Горячий десерт разложить в несколько небольших стеклянных баночек, предварительно простерилизованных, и плотно укупорить прокипяченными крышками. Укутав ароматный джем теплым покрывалом, оставить его в течение 12 часов, после чего отнести емкости в прохладное темное место.

Варенье из замороженной вишни в мультиварке

Современные хозяйки на кухне используют разную технику для облегчения приготовления и сохранения драгоценного времени. Одним из таких чудо-устройств является мультиварка, в которой можно приготовить насыщенную кашу, наваристый суп или ароматное варенье. Если в морозильной камере грустит замороженная вишня, предлагаем из нее сделать чудесное варенье, которое станет отличным дополнение к чаю или выпечке, к тому же поднимет настроение и укрепит здоровье.

Нужно подготовить:

вишню замороженную (без косточек) – 0,7 кг;

воду очищенную – 3/4 стакана;

сахар – 0,8 кг;

кислоту лимонную – 1/4 ч. л.

Приготовление:

Замороженную вишню выложить в глубокую миску, добавить воду и сахарный песок. Оставить содержимое емкости на 5-6 часов. Переложить ягоды с сиропом в мультиварочную чашу, перемешать и закрыть крышкой. Установить программу «Тушение» и готовить вишневое варенье на протяжении 1,5 часа. После того как прозвучит звуковой сигнал о готовности, десерт перемешать, добавить лимонную кислоту и проварить с открытой крышкой минуту, используя прежний режим. Разложить вишневое варенье в подготовленные стеклянные баночки. Закрыть емкости прокипяченными крышками, после чего укутать теплым полотенцем и оставить до полного остывания. Спустя 12-14 часов убрать варенье в погреб, подвал либо холодильник.

Полезные советы

Для облегчения процесса приготовления советуем воспользоваться простыми, но очень важными подсказками:

замораживать следует зрелую и сочную ягоду, недозревшие плоды, равно как и перезревшие, не годятся;

для хранения использовать нужно стеклянную тару, которую предварительно предстоит прокипятить (крышки также подвергнуть кипячению);

не следует допускать остывания – сироп разливать в емкости нужно сразу;

готовую консервацию хранить можно на протяжении нескольких лет;

если банка с лакомством вскрыта, его стоит употребить в течение трех-четырех дней;

хранить варенье нужно в прохладном месте, в которое не проникают солнечные лучи;

целыми ягодками без косточек можно красиво украсить разные блюда.

Особенности замораживания вишни

Для того чтобы варенье из замороженной вишни получилось вкусным и сочным, ягоду необходимо заморозить (поврежденные и мятые ягоды стоит отбраковать). Бордовые спелые плоды нужно перебрать и промыть в проточной воде. Желательно замораживать вишню свежесобранную – так удастся сохранить максимум ценных и вкусовых свойств этой ароматной ягоды.

Далее вымытые плоды разложить на тонкое полотенце и обсушить. Сухие ягоды нужно разложить по пакетам/мешкам для заморозки и отправить в морозильную камеру, герметично завязав или застегнув зип-застежкой (очень важно удалить весь воздух и плотно запаковать, потому как плоды с легкостью впитывают посторонние запахи). Кроме того, использоваться для хранения можно пластиковые контейнеры, в которых ягода не деформируется. Если таких контейнеров не имеется, вначале лучше разложить плоды на поднос и в таком виде заморозить, а уже после переложить вишню в пакет.

Подобным образом замороженную вишню хранить в морозильнике можно довольно долго – от 4 до 12 месяцев. В идеале ягоды замораживать небольшими порциями – не более 500 граммов. Именно в таком количестве их удобнее и хранить, и использовать. Замораживать вишню можно как с косточками, так и без таковых.

Замораживать повторно любые ягоды, и вишня не исключение, нельзя. В противном случае продукт утрачивает свою пользу.

Польза и вред

Вишня состоит из полезных витаминов, минералов, органических кислот, кумаринов, пектинов, антоцианов. Так, в сочной ягоде содержатся витамины группы В, Е, А, С, РР, К, фосфор, кальций, калий, железо, магний, марганец, натрий, цинк, медь (читайте также: как сварить варенье из красной рябины).

Замороженная вишня и варенье из этой ягоды представляет собой полезный и аппетитный продукт, которым стоит запастись любой хозяйке. Регулярное использование в своем рационе лакомства из спелой вишни благотворно отражаются на разных системах организма и здоровье в частности:

укрепляет иммунную систему;

активизирует деятельность желудочно-кишечного тракта, желез внутренней секреции, улучшает метаболизм;

улучшает внешний вид кожных покровов;

замедляет старение клеток в организме, ускоряя их регенерацию;

обладает бактерицидным и отхаркивающим эффектом;

разжижает кровь, укрепляет сердечно-сосудистую систему;

снижает риск формирования онкологических болезней;

очищает организм от токсинов и шлаков;

улучшает аппетит;

успокаивает нервную систему, помогает при бессоннице;

улучшает работу печени.

Невзирая на массу полезных свойств, в некоторых случаях вишневое варенье может быть противопоказано.

Например, в таких ситуациях:

индивидуальная непереносимость компонентов;

аллергическая реакция;

болезни желудочно-кишечного тракта, такие как язва, гастрит;

диарея;

низкое давление;

ожирение.

Если человек является диабетиком либо гипотоником, не стоит злоупотреблять данным лакомством. Продукт может спровоцировать изжогу у лиц, страдающих повышенной кислотностью желудка.

Предлагать варенье из вишни детям можно по достижении 3-летнего возраста, начиная с маленьких порций.

Помимо этого, вишневые косточки содержат синильную кислоту, в связи с чем крайне нежелательно их проглатывать. Как раз по этой причине нельзя хранить варенье и компоты из ягод с косточками свыше 12 месяцев, поскольку вредные вещества способны впитываться десертом.



