Бесподобная творожная запеканка

Такую запеканку с удовольствием будут есть и взрослые, и дети. Получается она просто восхитительной и довольно «влажной». Для плотности в запеканку добавлена манка, она же делает ее более рассыпчатой и нежной. В качестве наполнителя можно использовать изюм, курагу и другие сухофрукты.

Необходимые продукты

1. 800 грамм творога

2. 100 грамм манки

3. 200 миллилитров молока

4. 2 куриных яйца

5. 130 грамм сахара

6. 8 грамм ванильного сахара

7. сливочное масло

8. щепотка соли

Начинаем приготовление

1. В миску засыпаем манку и заливаем молоком. Оставляем набухать на 10 минут.

2. В другую миску кладем яйца, сахар и ванильный сахар. Все взбиваем в легкую пену.

3. В чашку кладем творог, добавляем манку с молоком и яичную смесь. Все солим по вкусу и перемешиваем до однородной массы.

4. Форму застилаем пергаментной бумагой и смазываем сливочным маслом. Перекладываем в нее массу и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем в течение 50 минут. Затем достаем и оставляем до полного остывания. Готовую манку нарезаем кусочками и подаем к столу.

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Приятного чаепития!