Бесподобная творожная запеканка

Такую запеканку с удовольствием будут есть и взрослые, и дети. Получается она просто восхитительной и довольно «влажной». Для плотности в запеканку добавлена манка, она же делает ее более рассыпчатой и нежной. В качестве наполнителя можно использовать изюм, курагу и другие сухофрукты.
Необходимые продукты
1. 800 грамм творога
2. 100 грамм манки
3. 200 миллилитров молока
4. 2 куриных яйца
5. 130 грамм сахара
6. 8 грамм ванильного сахара
7. сливочное масло
8. щепотка соли
Начинаем приготовление
1. В миску засыпаем манку и заливаем молоком. Оставляем набухать на 10 минут.
2. В другую миску кладем яйца, сахар и ванильный сахар. Все взбиваем в легкую пену.
3. В чашку кладем творог, добавляем манку с молоком и яичную смесь. Все солим по вкусу и перемешиваем до однородной массы.
4. Форму застилаем пергаментной бумагой и смазываем сливочным маслом. Перекладываем в нее массу и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем в течение 50 минут. Затем достаем и оставляем до полного остывания. Готовую манку нарезаем кусочками и подаем к столу.
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Приятного чаепития!