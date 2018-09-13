Песочно-слоеное тесто. Идеально для самсы и другой выпечки

Из этого теста получается просто изумительно вкусная самса. Тесто при выпечки получается нежным, слегка хрустящим и таким рассыпчатым. Несмотря на то, что тесто слоеное, готовится оно на удивление быстро. И идеально подходит не только для самсы, но и другой выпечки, где используется слоеное тесто. С ним можно готовить пирожки, пироги или сладкие слоеные булочки.

Необходимые продукты

500 грамм пшеничной муки

280 грамм маргарина

1 куриное яйцо

1 чайная ложка соли

50 грамм крахмала

160 миллилитров воды

Начинаем приготовление

На рабочую поверхность насыпаем немного муки и натираем в нее маргарин (180 гр.). Маргарин вводим в муку частями, постоянно подсыпая новую. Когда маргарин и мука закончатся, собираем смесь в горку, а в центре делаем углубление. В небольшую миску наливаем воду, она должна быть холодной, вбиваем яйцо и добавляем соль. Все перемешиваем. Получившуюся жидкость постепенно вливаем в муку и замешиваем тесто. В готовом виде оно эластичное и немного неоднородное. Заворачиваем тесто в пакет и убираем в холодильник на 40 минут. Через отведенное время тесто достаем и с помощью крахмала раскатываем его в большой тонкий круг. Оставшийся маргарин растапливаем и промазываем поверхность теста. Скатываем тесто в тонкий плотный рулет. Затем закручиваем его в спиральку, кладем в пакет и убираем в морозильник на 30 минут. И все, тесто готово. В результате у вас получается 800 грамм слоеного теста.

Чтобы проверить тесто и убедиться в том, что оно невероятно вкусное. Мы предлагаем вам приготовить аппетитную пиццу-самсу. Рецепт ее приготовления есть на нашем сайте.

Приятного аппетита!



