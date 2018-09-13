Песочно-слоеное тесто. Идеально для самсы и другой выпечки

Из этого теста получается просто изумительно вкусная самса. Тесто при выпечки получается нежным, слегка хрустящим и таким рассыпчатым. Несмотря на то, что тесто слоеное, готовится оно на удивление быстро. И идеально подходит не только для самсы, но и другой выпечки, где используется слоеное тесто. С ним можно готовить пирожки, пироги или сладкие слоеные булочки.
Необходимые продукты
- 500 грамм пшеничной муки
- 280 грамм маргарина
- 1 куриное яйцо
- 1 чайная ложка соли
- 50 грамм крахмала
- 160 миллилитров воды
Начинаем приготовление
- На рабочую поверхность насыпаем немного муки и натираем в нее маргарин (180 гр.). Маргарин вводим в муку частями, постоянно подсыпая новую. Когда маргарин и мука закончатся, собираем смесь в горку, а в центре делаем углубление.
- В небольшую миску наливаем воду, она должна быть холодной, вбиваем яйцо и добавляем соль. Все перемешиваем.
- Получившуюся жидкость постепенно вливаем в муку и замешиваем тесто. В готовом виде оно эластичное и немного неоднородное. Заворачиваем тесто в пакет и убираем в холодильник на 40 минут.
- Через отведенное время тесто достаем и с помощью крахмала раскатываем его в большой тонкий круг.
- Оставшийся маргарин растапливаем и промазываем поверхность теста. Скатываем тесто в тонкий плотный рулет. Затем закручиваем его в спиральку, кладем в пакет и убираем в морозильник на 30 минут.
- И все, тесто готово. В результате у вас получается 800 грамм слоеного теста.
Чтобы проверить тесто и убедиться в том, что оно невероятно вкусное. Мы предлагаем вам приготовить аппетитную пиццу-самсу. Рецепт ее приготовления есть на нашем сайте.
Приятного аппетита!