Песочно-слоеное тесто. Идеально для самсы и другой выпечки

Из этого теста получается просто изумительно вкусная самса. Тесто при выпечки получается нежным, слегка хрустящим и таким рассыпчатым. Несмотря на то, что тесто слоеное, готовится оно на удивление быстро. И идеально подходит не только для самсы, но и другой выпечки, где используется слоеное тесто. С ним можно готовить пирожки, пироги или сладкие слоеные булочки.

Необходимые продукты

  • 500 грамм пшеничной муки
  • 280 грамм маргарина
  • 1 куриное яйцо
  • 1 чайная ложка соли
  • 50 грамм крахмала
  • 160 миллилитров воды

Начинаем приготовление

  1. На рабочую поверхность насыпаем немного муки и натираем в нее маргарин (180 гр.). Маргарин вводим в муку частями, постоянно подсыпая новую. Когда маргарин и мука закончатся, собираем смесь в горку, а в центре делаем углубление.
  2. В небольшую миску наливаем воду, она должна быть холодной, вбиваем яйцо и добавляем соль. Все перемешиваем.
  3. Получившуюся жидкость постепенно вливаем в муку и замешиваем тесто. В готовом виде оно эластичное и немного неоднородное. Заворачиваем тесто в пакет и убираем в холодильник на 40 минут.
  4. Через отведенное время тесто достаем и с помощью крахмала раскатываем его в большой тонкий круг.
  5. Оставшийся маргарин растапливаем и промазываем поверхность теста. Скатываем тесто в тонкий плотный рулет. Затем закручиваем его в спиральку, кладем в пакет и убираем в морозильник на 30 минут.
  6.  И все, тесто готово. В результате у вас получается 800 грамм слоеного теста.

Чтобы проверить тесто и убедиться в том, что оно невероятно вкусное. Мы предлагаем вам приготовить аппетитную пиццу-самсу. Рецепт ее приготовления есть на нашем сайте.

Песочно-слоеное тесто. Идеально для самсы и другой выпечкиПриятного аппетита!



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